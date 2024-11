Beangstigend moment voor de voormalige sportief directeur van Anderlecht: "Tweede keer al"

Michael Verschueren is maandag voor de tweede keer het doelwit geweest van een inbraak. De voormalige sportief directeur van Anderlecht heeft het incident gemeld via X.

Michael Verschueren werd maandagavond het slachtoffer van een inbraak in zijn huis in Dilbeek. De voormalige manager van RSC Anderlecht deelde de nare ervaring via sociale media: hij was zelf niet thuis, maar zijn dochter wel.

"Tweede inbraak bij ons thuis vandaag. Deze keer was onze jongste dochter thuis en belde ze haar moeder. Vervolgens vluchtte ze naar de buren", schrijft Verschueren op X.

"Er valt uiteindelijk niet veel over te zeggen. Maar je wordt gek van die meldingen", gaat Michael Verschueren verder, die afsluit met: "Dank aan de politie van Dilbeek voor hun snelle hulp".

Michael Verschueren stond aan de zijde van Marc Coucke tijdens de overname en werd vervolgens sportief directeur van RSC Anderlecht. In 2019 slaagde hij erin het onmogelijke te doen door Vincent Kompany te overtuigen terug te keren naar zijn club.

Hij moest echter een stap opzij zetten bij de komst van Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke. Sindsdien heeft hij geen functie meer bij RSCA, nadat hij in 2023 uit de raad van bestuur is gestapt en al zijn aandelen heeft verkocht.