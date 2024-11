Karel Geraerts geeft toe dat hij benaderd werd: Geen RSC Anderlecht en OH Leuven, maar wat met de Rode Duivels?

Karel Geraerts werd dit seizoen ontslagen bij Schalke 04. Het is uitkijken welke job hij zal opnemen om zijn carrière verder uit te bouwen.

OH Leuven zette trainer Oscar Garcia op straat. Er blijven nog drie kandidaten over, zo is te horen. Karel Geraerts geeft bij Het Laatste Nieuws toe dat hij gecontacteerd werd.

Klopt. Maar ik wil eerst alles op een rijtje zetten. De analyse maken van wat goed is geweest en wat beter kan. Ik zeg tegen niemand op voorhand 'neen', maar ik wil wel een club met een project en ambitie. En ook een bepaalde vibe”, klinkt het.

Als je met Union SG en Schalke 04 gewerkt hebt lijkt OH Leuven een stap terug. Naast OHL was er ook contact met RSC Anderlecht om Brian Riemer op te volgen. “Er is via via wat contact geweest. Maar dat was kort na mijn ontslag…”

Hij zat niet samen met Fredberg. “Ik moet eerlijk zijn. Karel Geraerts en Anderlecht: dat gaat niet samen. Het is een grote club, maar historisch gezien... Ik heb bij Standard en Club Brugge gespeeld en heb ook vier jaar Union achter de rug. Soms moet je bepaalde dingen ook niet gaan opzoeken, hé.”

En dan is er nog het plekje bij de Rode Duivels dat mogelijk vrijkomt. “Kijk, de Rode Duivels, die zullen mij altijd interesseren. Vooreerst is het een ontzettende eer. Daarnaast zie ik veel jonge gasten en veel goeie spelers. Het is een heel mooie uitdaging om die allemaal op één lijn te krijgen.”