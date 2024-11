Sébastien Pocognoli ziet de volgende uitdaging voor Union SG

Voor Union SG blijven het drukke weken. Donderdag trekken ze naar Twente voor een belangrijk duel in de Europa League, zondag is er dan weer in eigen huis de topper tegen Royal Antwerp FC. Tegen Genk werd voor de interlandbreak uitgehaald, maar tegen OH Leuven was het heel wat minder.

De Brusselaars waren nochtans goed begonnen aan het duel met OH Leuven en kwamen ook snel op voorsprong, maar daarna liep het verkeerd. Er was een pijnlijke strafschop tegen én een rode kaart voor Charles Vanhoutte.

Pech voor Vanhoutte

"Charles Vanhoutte had een jammerlijke dag met ook die strafschop. Het maakt deel uit van zijn seizoen, hij was heel ontgoocheld na de match. We zullen daar wel over praten later", aldus coach Pocognoli over de cruciale wedstrijdpunten.

"De rode kaart doet de match kantelen en Leuven doen geloven in de zege, dus we zijn lager moeten gaan spelen. We hadden nog een paar counters, maar na de rode kaart konden we niet meer op meer hopen."

Volgende uitdaging: consistentie

"Daarvoor konden we dat wel. Al bij al is dit een goed puntje op verplaatsing, nu op naar donderdag. We willen op elk gebied blijven meespelen", aldus de coach.

En dus staan de Brusselaars voor drukke weken waarin het ook van moeten is. Zowel in de Beker van België richting mogelijke kwartfinales, als in de Europa League richting minstens de top-24 én in de competitie richting de top-6. "We brengen soms frisheid, maar nu moeten we consistentie zoeken. Dat is de volgende uitdaging voor deze groep."