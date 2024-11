Siebe Schrijvers (OH Leuven) spreekt over de heikele zaak van het plotse trainersontslag

Leuven heeft zich ietwat herpakt door zondagmiddag Union Saint-Gilloise op een gelijkspel te houden. De spelers moesten hun verantwoordelijkheid nemen na het plotse vertrek van Oscar Garcia. Die werd op vrijdag de laan uitgestuurd door de Leuvenaars.

Door zijn aanvallers openbaar streng te tackelen, verergerde Oscar Garcia het al aanwezige ongemak aan Den Dreef. Zijn directie en teamgenoten waren niet gecharmeerd van het gedrag van de coach.

Binnenskamers over gesproken

En dus zat er niets anders meer op dan Garcia de deur te wijzen. Hoe dat leefde bij de spelers? "We hebben er natuurlijk binnenskamers wel over gesproken", aldus Siebe Schrijvers. "Maar als speler hebben wij daar weinig op te zeggen."

"Het is altijd een verrassing als een coach ontslagen wordt. We zullen zien wat de komende dagen of weken zullen brengen", is de kapitein van OH Leuven duidelijk over de zaak.

Hoe sneller een opvolger, hoe beter ...

"We hebben geen idee hoe het daarboven is beslist en wat er is gezegd. Hoe sneller er een opvolger is, hoe beter natuurlijk. Het wordt snel aanpassen, aan ons om er snel te staan."

Hans Somers nam dit weekend de honneurs waar, maar de bedoeling is dat er tegen volgend weekend een nieuwe coach is. We houden u de komende uren en dagen zeker verder op de hoogte van de zaak.