Gewezen sterke man Antwerp en Standard Luciano D'Onofrio komt voor deze twee redenen kijken naar ... Anderlecht - Porto

Donderdag neemt RSC Anderlecht het op tegen het Portugese Porto in de Europa League. Een opgemerkte gast in die wedstrijd zal Luciano D'Onofrio zijn. De 69-jarige gewezen sterke man van Antwerp en (vooral) Standard zal er in de loges zitten.

Luciano D'Onofrio is uiteraard een grote fan van FC Porto en beschouwt de Portugese club als de club van zijn hart, maar toch is hij in het Lotto Park ook voor een heel andere reden. Loges van Anderlecht-Porto De gewezen sterkhouder van Antwerp en Standard Luciano D'Onofrio (69) is namelijk ook fan van ... Olivier Renard, de nieuwe technisch directeur van paars-wit. Die volgde nog niet zo lang geleden Jesper Fredberg op bij paars-wit. Renard en D'Onofrio werkten met elkaar samen bij Antwerp. Toch had D'Onofrio geen zeggenschap bij de eventuele komst van Renard richting Anderlecht. De sterke man volgt Renard echter wel op de voet op. Interessante transferwinter? Vorige zomer stak het verhaal de kop op dat D'Onofrio Standard zou willen overnemen als de huidige Amerikaanse eigenaar van de Rouches — 777 partners — de diepe schuldenput niet meer zou kunnen/willen vullen. Dan lag er volgens Het Nieuwsblad een functie in het verschiet voor Renard. Zover kwam het dus niet, en nu komt D'Onofrio dus 'gewoon kijken' naar zijn poulain. Voor Renard wordt het sowieso een interessante transferwinter.





Volg Anderlecht - FC Porto live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (28/11).