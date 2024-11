Hét probleem was én is vier miljoen euro... per jaar! Deze Belgische topclub kreeg afgelopen zomer een duidelijke 'njet' van Divock Origi

Divock Origi zit op een dood spoor bij AC Milan. De 32-voudig Rode Duivel verkommert in de B-kern. Al waren er afgelopen zomer genoeg geïnteresseerde clubs. Zelfs een Belgische topclub was héél concreet.

Volgens onze informatie klopte KRC Genk aan bij AC Milan om te polsen naar de voorwaarden van Divock Origi. De Limburgers hadden concrete interesse om de aanvaller definitief of op huurbasis naar de Cegeka Arena te halen.

I Rossoneri wilden meewerken aan de transfer van Origi. Meer zelfs: Milan was bereid de 29-jarige spits transfervrij te laten vertrekken. Toch kwam het uiteindelijk niét tot een transfer.

De reden: het loon van Origi. De aanvaller verdient in Milaan zo'n vier miljoen euro per seizoen én heeft er nog een contract tot medio 2026. Origi is dan ook niet van plan om (veel) in te leveren.

Het spreekt voor zich dat Genk zo'n bedrag simpelweg niet kan betalen. De Limburgers wilden dan wel een inspanning leveren om het voormalige jeugdproduct - Origi voetbalde in de jeugdreeksen voor De Smurfen - terug te halen, maar de grenzen waren héél duidelijk.

Maakt Divock Origi in januari eindelijk een transfer?

In tussentijd heeft Origi geen minuut meer gevoetbald voor Milan. Al dient er zich in januari een nieuwe kans aan om de carrière te herlanceren. AFC Fiorentina heeft zich gemeld voor de Belgische aanvaller. Al zal hij ook in Firenze géén vier miljoen euro per jaar gaan verdienen...