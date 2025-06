'Chelsea neemt héél ingrijpende beslissing en... dat is géén goed nieuws voor Mike Penders'

Chelsea FC richt de pijlen vol op Mike Maignan. De Franse doelman moet het nieuwe sluitstuk van de Londenaars worden. En dat is eveneens slecht nieuws voor Mike Penders...

De Engelse media melden dat Chelsea FC plankgas gaat om Mike Maignan naar Stamford Bridge te halen. De 28-voudig Frans international moet de nieuwe nummer één van The Blues worden.

Maignan staat nog tot medio 2026 onder contract bij AC Milan. I Rossoneri willen zijn contract verlengen, maar de 29-jarige Fransman wil een transfer versieren.

Is één plus één nog steeds twee?

Eén plus één is twee? Wellicht wel. En dat is slecht nieuws voor Mike Penders. Het leek er eventjes op dat onze landgenoot in Londen zou strijden voor een plaats in de selectie van Chelsea.

De komst van Maignan - en het feit dat iedereen een rijtje zal opschuiven in de rangorde - strooit roet in het eten. Een verhuur van Penders lijkt opnieuw de meest waarschijnlijke optie.

Waar speelt Mike Penders volgend seizoen?

KRC Genk is één van de kandidaten om Penders ook komend seizoen onderdak te geven. De kans is echter klein dat Penders in Limburg zal blijven. Chelsea wil de doelman testen in een hoger aangeschreven competitie.