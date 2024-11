Op de voorpagina van L'Equipe: bij ons onbekende Belg - vorig jaar nog in Tweede Amateur - schitterde in de Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ngal'ayel Mukau heeft zich gisteren definitief op de Europese kaart gezet. De 20-jarige Congolese Belg, afgelopen zomer overgekomen van KV Mechelen, scoorde beide doelpunten voor Lille in de 1-2 overwinning op Bologna.

Met deze cruciale zege zet Lille, momenteel 12e in het Champions League-klassement, een grote stap richting de barrages voor de achtste finales. Opmerkelijk vorig seizoen speelde hij nog met Jong KV Mechelen in Tweede Amateur voor Besnik Hasi hem zijn kans gaf.

De prestatie van Mukau bleef niet onopgemerkt. Hij prijkt vandaag op de voorpagina van het gerenommeerde L'Équipe onder de titel "Mukau, le maestro". Pas enkele weken geleden vierde de middenvelder zijn 20e verjaardag, maar zijn impact bij Lille is al indrukwekkend.

In een team dat ervaring - met onder anderen Thomas Meunier - combineert met jong talent, bewees Mukau zijn waarde. Ondanks een blessure in september, een verstuikte enkel, bleef hij zich ontwikkelen.

Mukau, die zijn eerste profcontract in 2022 tekende bij KV Mechelen en afgelopen zomer voor vijf jaar door Lille werd weggehaald, was tegen Bologna de uitblinker in een aanvallendere rol. Hij opende vlak voor rust de score met een knappe rebound.

Na de gelijkmaker van ex-Genk-verdediger Jhon Lucumí zorgde Mukau kort na het uur opnieuw voor het verschil, deze keer op aangeven van de 19-jarige Matias Fernandez-Pardo. In slechts zijn derde Champions League-duel toont Mukau waarom Rijsel in hem investeerde. Samen met andere jonge talenten zoals Fernandez-Pardo (19) en Ayyoub Bouaddi (17) vormt hij de toekomst van de club.