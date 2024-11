🎥 Een wereld van verschil met Olympique Lyon en RWDM: John Textor wordt plots verwelkomd... als een held

John Textor wordt de laatste jaren niet erg goed ontvangen bij zijn clubs. Maar bij Botafogo zijn de resultaten uitstekend, wat heeft geleid tot een juichend onthaal van de fans.

John Textor heeft enorm succes met op zijn minst een van zijn clubs: Botafogo. Terwijl de Amerikaanse zakenman de afgelopen seizoenen moeilijkheden heeft gehad bij RWDM en Olympique Lyon, heeft de Braziliaanse club daarentegen een uitstekend seizoen gehad in de competitie en de finale van de Copa Libertadores bereikt.

Een finale die deze zaterdag tegen Atlético Mineiro, een andere Braziliaanse club, zal worden gespeeld. De wedstrijd vindt plaats in Buenos Aires, waar Textor is geland om te getuigen van wat misschien zijn grootste succes kan zijn sinds hij in de voetbalwereld stapte.

En bij Botafogo zijn de supporters natuurlijk veel blijer met Textor dan in Europa. Een groep ultras van de club wachtten hun president op aan de luchthaven van Buenos Aires. "Ze hebben me onverwachts verwelkomd", juichte John Textor via de clubkanalen.

"We staan tegenover een zeer hoogwaardige tegenstander, maar ik ben vol vertrouwen. Het werk is gedaan en goed gedaan", verzekerde de president van Botafogo, OL en RWDM.

De finale van de Copa Libertadores wordt zaterdag om 21.00 uur Europese tijd gespeeld in Buenos Aires.