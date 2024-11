Vijf sterkhouders op vertrekken? Jonas De Roeck zegt hoe moeilijk de wintermercato wordt

Jonas De Roeck heeft een mooi parcours afgelegd met Royal Antwerp FC. Het was niet eenvoudig, zeker met de beperkte kern die hij heeft.

Royal Antwerp FC staat momenteel op de derde plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Op een puntje van Club Brugge en met zeven achterstand op leider KRC Genk.

Trainer Jonas De Roeck heeft een groot aandeel in die knappe prestatie. Het was voor hem geen gemakkelijke rit, zeker nadat de ploeg deze zomer de tering naar de nering moest zetten.

De Roeck was te gast bij Het Laatste Nieuws voor een gesprek met Marc Degryse. Die laatste vroeg de trainer of hij een vertrek van Ondrejka, Janssen, Van Den Bosch en/of Chery deze winter vreest.

“Op dit moment niet”, klonk het meteen. “Mocht het toch gebeuren, zijn we voorbereid. We beseffen dat er dan iets moet bijkomen. Maar we gaan niet kopen om te kopen. Alle vakjes moeten afgevinkt worden.”

Dat Marc Overmars terug in dienst is na zijn schorsing is een groot pluspunt voor The Great Old. “Zijn charisma, zijn inzicht, zijn netwerk... Ik merk dat het een boost geeft aan iedereen.”

Die korte lijnen met het bestuur zijn voor De Roeck een echte meerwaarde. “Bij elke ploeg die een lange tijd succesvol is, zie je een bepaalde stabiliteit en transparantie. Dát is de kracht van een club die constant bovenin meedraait.”