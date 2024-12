"Dat heeft me enerzijds wel verrast": Match van de laatste kans voor Wouter Vrancken?

De Europese wedstrijd van KAA Gent eindigde op een nederlaag. Dat inspireerde de meegereisde fans om het ontslag van Wouter Vrancken te eisen.

Geen Europese overwinning voor KAA Gent. Die kon de ploeg en ook trainer Wouter Vrancken goed gebruiken. Maar zover kwam het niet, met een duidelijke kreet om het ontslag van de coach tot gevolg.

“Dat heeft me enerzijds wel verrast”, vertelt commentator Tom Boudeweel op Sportza. “Op zo'n Europese verplaatsing zijn het toch vooral de ‘die-hard’ fans die meereizen. Dat kost hen natuurlijk wel wat geld, maar je gaat er toch ook wel een beetje vanuit dat die-hard fans altijd achter hun team staan?”

Ook op sociale media krijgt Vrancken er stevig van langs. Het mag dan ook duidelijk zijn dat er iets leeft onder de supporters. “De naakte cijfers in de competitie zijn er: slechts 1 zege uit de laatste 6 matchen. Ze zijn wat aan het wegglijden.”

Een overwinning, vandaag tegen Westerlo, lijkt dan ook absoluut nodig. Boudeweel ziet nochtans heel wat verzachtende omstandigheden voor de coach. Hij is nieuw, net als veel spelers. Bovendien is er offensief ook weinig weelde.

“AA Gent is aan een nieuw project begonnen, met veel jongeren. Dat heeft tijd nodig. Dus ik denk wel dat Vrancken nog krediet heeft”, besluit Boudeweel.

In het voetbal weet je nochtans nooit. “Al zal de druk er niet minder op worden wanneer dit weekend verloren wordt in Westerlo. Voorlopig is het misschien iets te weinig geweest. Of misschien is dit gewoon de nieuwe realiteit van KAA Gent?”