Niet goed genoeg voor Anderlecht, maar... Feyenoord pikt hem alweer op voor basisplaats: Brian Priske legt uit waarom

Bij Anderlecht werd hij al snel aan de kant geschoven, maar Timon Wellenreuther is gisteren bij Feyenoord alweer aan de oppervlakte gekomen. De Duitse doelman kreeg de voorkeur op Nederlands international Justin Bijlow.

Trainer Brian Priske heeft zijn vertrouwen opnieuw uitgesproken in de Duitse doelman. Opvallend, want nog geen maand geleden werd Wellenreuther gepasseerd voor Bijlow.

In aanloop naar dit seizoen stond Priske al voor een lastige keuze. Wellenreuther kreeg na blessureleed van Bijlow vorig seizoen zijn kans en mocht het nieuwe seizoen starten als eerste doelman. Toch leidde een reeks fouten, waaronder twee knullige tegengoals in De Klassieker tegen Ajax, ertoe dat Bijlow begin november zijn plek onder de lat heroverde.

Bijlow’s terugkeer leek een succes, maar een blessure gooide roet in het eten. Hierdoor moest hij de duels tegen Red Bull Salzburg, Almere City en sc Heerenveen missen. Toen hij weer fit was voor het Champions League-duel tegen Manchester City, koos Priske toch voor Wellenreuther, die een sterke prestatie leverde in het 3-3 gelijkspel.

Ook in de recente 1-1 tegen Fortuna Sittard stond Wellenreuther onder de lat. Na afloop van die wedstrijd bevestigde Priske dat de Duitser voorlopig de eerste keeper blijft. “Hij is nu de eerste keeper”, stelde de Deense trainer resoluut. Hij prees Wellenreuther’s prestaties en gaf aan dat de keeper het momentum heeft benut.

Priske sprak zijn begrip uit voor de situatie van Bijlow. “Het is zwaar voor Justin. Hij heeft zich teruggevochten, maar had pech met een blessure. Dat is het momentum in voetbal: Timon kwam terug en greep zijn kans. Ik ben ervan overtuigd dat Justin het begrijpt.”