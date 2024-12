🎥 Mooi moment in de Challenger Pro League: de mooie geste van RFC Luik-fans voor Deinze

Zaterdag heeft RFC Luik met 3-0 gewonnen van Deinze. De supporters van de thuisploeg toonden heel wat respect richting hun tegenstanders.

Tussen RFC Luik en Deinze ging het dit weekend niet alleen over voetbal. Op puur sportief vlak was alles al min of meer gezegd na de openingsgoal van Mohamed Mouhli, en dat was na nog geen minuut gespeeld te hebben.

Bij de rust stond het 3-0 en daar kwam nadien geen verandering meer in. Het mooiste gebaar van de avond vond waarschijnlijk plaats na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter.

Naast hun eigen spelers, hebben de Luikse supporters ook de bezoekers uitgebreid toegejuicht, die toch de verplaatsing maakten ondanks de zeer pijnlijke situatie van de club, die op het randje van faillissement staat.

De jonge en moedige spelers van Deinze, met respect begroet door het publiek van Rocourt ? #fairplay pic.twitter.com/pMnhsao3o3 — RFC Luik (@rfcliege) 1 december 2024

"De missie van mijn spelers was hetzelfde als tegen Francs Borains: plezier maken en zich tonen aan het grote publiek. Mijn jonge spelers doen veel ervaring op in de wedstrijden van de Challenger Pro League waarop ze kunnen bouwen", legt coach Mikhaïl Turi aan Het Nieuwsblad uit.