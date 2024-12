Dit is de echte reden waarom nieuwe beelden van Genkse gelijkmaker niet konden worden gebruikt door de VAR

Maandag doken er plots nieuwe beelden op van de late gelijkmaker van KRC Genk. Daar is duidelijk op te zien dat doelpuntenmaker Ibrahima Bangoura het leer met de hand binnen kan werken. Opmerkelijk dat de VAR die beelden niet had, maar daar is dus een logische verklaring voor.

KRC Genk sleept tegen STVV een puntje uit de brand na een slechte tweede helft waarin de Kanaries terugkwamen van een 1-0 achterstand. Ibrahima Bangoura werd de held bij Genk nadat hij in de slotfase een corner binnen kon werken. Maar over die gelijkmaker was er heel wat te doen. Spelers van STVV hadden meteen hands gezien en gingen verhaal halen bij de ref die het doelpunt niet meteen afkeurde. Hij wachtte op de VAR. Maar in Tubeke hadden ze geen beelden waaruit, met 100% duidelijkheid, kon worden opgemaakt of hij de bal met de hand raakte. Maandag stuurde DAZN nieuwe beelden de wereld in. 🔍 | De late gelijkmaker in de Limburgse derby uit een andere hoek. 💥✋ #STVGNK https://t.co/T1fohmBKG8 pic.twitter.com/RvmN2JMJ80 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 2, 2024 Daarop is wel duidelijk te zien dat Bangoura de bal met de hand aanraakt voor het leer in doel verdwijnt. Dan rijst de vraag: waarom kon de VAR de beelden niet gebruiken? Wel, DAZN verklaart dat deze werden gefilmd met een GSM aan de zijlijn, door een persoon die voor beelden aan de rand zorgt. Dus niet door een van de vaste camera's. Ze kwamen ook pas op maandag tot de conclusie dat ze deze beelden hadden.