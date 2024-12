Na handgebaar laat Pep Guardiola ook achteraf van zich horen over gedrag Liverpoolfans

Manchester City verloor afgelopen weekend voor de zevende keer op rij. Nu was competitieleider Liverpool met 2-0 te sterk.

De crisis zet zich door bij Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola verloor al voor de zevende keer op rij. Nu was Liverpool te sterk voor de Citizen.

De Liverpoolfans zongen Guardiola toe, met “You’re getting sacked in the morning”. Al is dat in Manchester zeker niet aan de orde, want Guardiola verlengde nog maar pas zijn contract.

De Catalaan reageerde op de gezangen door zes vingers in de lucht te steken, eentje voor elke titel in de Premier League die hij met Manchester City behaalde.

Ook na de wedstrijd, op de persconferentie, kwam Guardiola nog eens op het voorval terug. “Het is pas een viertal maanden geleden dat we de Premier League wonnen, in de halve finale van de FA Cup stonden en de kwartfinale van de Champions League bereikten”, klonk het.

“Dat is echt geen eeuw geleden, hoor. Ik had gehoopt dat Anfield vriendelijker zou zijn. Ik kan zoiets begrijpen van clubs als Brighton, maar niet van Liverpool. Ik dacht dat er meer respect zou zijn, ze weten tenslotte dat wij zes Premier League-titels op zak hebben.”