🎥 Dirk Kuyt gebruikt wel heel vreemde videobeelden om spelers te motiveren: "Omdat we f***ing Beerschot zijn"

Beerschot zorgde zondag voor een indrukwekkende comeback tegen Cercle Brugge. De hekkensluiter knokte zich na een 0-2 achterstand terug en wist uiteindelijk met 3-2 te winnen.

Het resultaat gaf coach Dirk Kuyt een uitgelezen kans om zijn spelers te motiveren met een gepassioneerde speech in de kleedkamer. “Hebben we aan het begin van deze week gezegd dat het moeilijk zou worden? Ja", begon Kuyt zijn toespraak. “Maar we bleven gaan.”

Om zijn punt kracht bij te zetten, liet hij zijn spelers een video zien van een tafeltenniswedstrijd waarin een speler zich spectaculair terugvocht. “Dit was onze wedstrijd", zei Kuyt, verwijzend naar de strijdlust die Beerschot had getoond.

De Nederlandse coach benadrukte dat het seizoen uitdagend zal blijven, maar dat vechtlust het verschil kan maken. “Het wordt heel moeilijk dit seizoen", gaf hij toe.

“Maar als je blijft vechten zoals vandaag, ook na een 2-0 achterstand, dan zullen we veel meer wedstrijden winnen.” Kuyt sloot zijn speech af met een krachtige boodschap die de spelers duidelijk raakte.

“Weet je waarom? Omdat we f*cking Beerschot zijn!” Beerschot is er nog lang niet, maar wedstrijden zoals zondag helpen natuurlijk om de perceptie rond de ploeg om te keren.