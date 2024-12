Heeft Vincent Mannaert nog een functie als... makelaar? Nieuwe CEO KBVB legt uit, ook over relatie met lid van harde kern Club Brugge

Vincent Mannaert, de kersverse CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), heeft gereageerd op geruchten dat hij betrokken zou zijn bij het Londense makelaarskantoor KAI Football. Zijn naam en foto werden tot voor kort vermeld op de website van het bureau

Mannaert ontkent met klem enige professionele samenwerking. “Ik zag net mijn naam op die website", verklaart hij in HUMO. “Ik ken Andrea Radrizzani al lang, maar ik heb nooit voor hem of zijn kantoor gewerkt, en dat ben ik ook niet van plan. Andrea zal dat bevestigen.”

De vermelding van Mannaert op de website riep vragen op over zijn rol bij KAI Football, zeker gezien de nauwe banden van eigenaar Andrea Radrizzani met het Belgische voetbal. Radrizzani, voormalig eigenaar van Leeds United, is ook betrokken bij DAZN, dat de uitzendrechten voor het Belgische voetbal beheert.

Mannaert benadrukt echter dat hij geen enkele professionele relatie heeft met het makelaarskantoor of met Radrizzani: “Het is een fout van hun kant. Ze hebben mij zonder mijn medeweten op de site geplaatst.”

Ook Dimitri De Roeck, een bekende figuur uit de harde kern van Club Brugge, werd genoemd in verband met KAI Football en Mannaert. De Roeck zou volgens bronnen beweren dat hij samenwerkt met Mannaert. “Ik werk niet professioneel samen met Dimitri", stelt Mannaert resoluut. “En ik ben geen makelaar.”

Een dag na het interview met HUMO werd Mannaerts foto van de website gehaald. Mannaert deelde een excuusmail van Giovanni Santoro, mede-oprichter van KAI Football: “Het spijt me dat een teamlid deze fout heeft gemaakt. Je foto en gegevens zijn per ongeluk als voorbeeld gebruikt op onze demowebsite en niet verwijderd. Onze excuses voor het ongemak, het zal niet meer gebeuren.”

Bij de KBVB onderstreept men dat Mannaerts positie als CEO niet in het gedrang komt door deze kwestie. De verklaring van KAI Football is voor de voetbalbond afdoende om alle twijfels weg te nemen. “Er is geen enkele sprake van een dubbele rol of belangenverstrengeling", klinkt het.