Anderlecht zit in uitstekende positie om volle pot te vragen: 'Nottingham Forest meldt zich in Lotto Park en wil paars-witte basisspeler mee naar Premier League nemen'

Moussa N'Diaye is dit seizoen helemaal ontbolsterd bij RSC Anderlecht. De 22-jarige Senegalees profiteert optimaal van de blessure van Ludwig Augustinsson. En dat kan hem nu een transfer opleveren.

Ludwig Augustinsson verruilde Sevilla FC afgelopen zomer definitief voor RSC Anderlecht. Het leek dan ook duidelijk: de flankverdediger was een zekerheid op de linksachter.

Enig probleem: Augustinsson sukkelde de voorbije weken van de ene in de andere blessure. In tussentijd doet Moussa N'Diaye het héél goed. Meer zelfs: een fitte Augustinsson zal de Senegalees niet uit de ploeg spelen.

© photonews

Al kan een transfer daar verandering in brengen. De Senegalese media melden dat Nottingham Forest zich in het Lotto Park heeft gemeld. De Engelse traditieclub wil N'Diaye in januari meenemen naar Engeland.

Al zit Anderlecht in een sterke onderhandelingspositie. N'Diaye heeft nog een contract tot medio 2027 in Brussel. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op een slordige twee miljoen euro, maar met dat bedrag zal paars-wit geen genoegen nemen.

Laat RSC Anderlecht Moussa N'Diaye vertrekken naar Engeland?

Desalniettemin maakt N'Diaye kans op een héél mooie transfer. The Tricky Trees doen het dit seizoen héél goed in de Premier League. Nottingham kampeert op een knappe zesde plaats en zit zelfs op koers om mee te strijden voor de Europese tickets.