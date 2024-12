Jonge Rode Duivel die mooie transfer zal gaan maken, oogst veel lof: "Hij zal een geweldige speler worden"

Malick Fofana staat misschien al voor een zeer belangrijk moment in zijn carrière. De jonge Belg moet mogelijk al vertrekken bij OL.

Malick Fofana his bezig aan een zeer goed seizoen bij Olympique Lyon. De jonge Belg, opgeleid bij KAA Gent, is in enkele maanden tijd een zeer belangrijke speler geworden bij zijn nieuwe club.

Door al meerdere keren beslissend te zijn, heeft Fofana grote tekenen van vooruitgang getoond. Zijn goede prestaties hebben hem ook al een plaats bij de Rode Duivels opgeleverd.

Toch zou de Belg, ondanks zijn jonge leeftijd, binnenkort door Lyon verkocht kunnen worden om de enorme schulden van de club af te lossen. Het gaat op financieel vlak niet goed met OL.

Liverpool, Aston Villa en Arsenal zouden momenteel de drie meest geïnteresseerde teams zijn. Zijn coach, Pierre Sage, is er in ieder geval zeker van dat Fofana op een dag op topniveau in Europa zal spelen.

"Ik denk dat hij een geweldige speler zal worden. Clubs die willen winnen in de Champions League zullen hem willen", zei Sage volgens RMC Sport. "Als het hier weer goed loopt, zullen we er alles aan doen om hem te houden..."