Clubs hebben achterpoortje gevonden om wet op gokreclame te omzeilen: "Wettelijk mag het"

Vanaf 1 januari 2025 mogen gokbedrijven niet meer op de voorkant van voetbalshirts staan. Deze wetswijziging treft negentien Belgische profclubs die momenteel een gokbedrijf als hoofdsponsor hebben. Tot nu toe hebben alleen Anderlecht en Antwerp een officiële oplossing gevonden.

Anderlecht kiest voor reisoperator Sunweb, terwijl Antwerp via "AntwerpFirst" een alternatieve sponsor introduceert, deels gefinancierd door gokbedrijf BetFirst.

De meeste clubs blijven voorlopig stil over hun plannen. Veel teams zoeken naar creatieve oplossingen om samenwerkingen met gokbedrijven voort te zetten zonder de wet te overtreden. Een populaire strategie is het gebruik van zogenoemde “tweede merken”. Deze alternatieve merken, zoals "Unibet Experts" of "Ladbrokes News," bieden sportanalyses of nieuws, waardoor ze wettelijk op shirts kunnen staan.

Deze aanpak biedt een achterpoortje in de wetgeving, zoals bevestigd door het kabinet van Minister van Justitie Paul Van Tigchelt, schrijft HLN. Gokbedrijven blijven via deze constructie verbonden aan de clubs, maar officieel niet meer als aanbieders van weddenschappen. Voor sommige ploegen, zoals Antwerp, is dit indirect ook al het geval via AntwerpFirst.

Niet alle clubs willen deze grijze zone opzoeken. Vooral kleinere ploegen blijven op zoek naar alternatieve sponsors, maar dat is moeilijk vanwege een schaarste op de sponsormarkt. De tijdsdruk van de naderende deadline maakt deze zoektocht extra uitdagend.

De goksponsoring blijft daarmee een heikel punt in het Belgische voetbal. Hoewel de nieuwe wet strenger is, toont de creatieve benadering van gokbedrijven aan hoe moeilijk het is om deze invloed helemaal uit de sport te weren.