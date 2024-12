Het kristalheldere doel van KV Kortrijk onthuld

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De supporters van Kortrijk konden twee uur lang dromen van een kwartfinale in de Beker van België, maar uiteindelijk liep het alsnog mis. En dus hebben ze bij Kortrijk nog één doel over: operatie redding.

Vorig seizoen moest KV Kortrijk in de playdowns alles op alles zetten om de laatste plaatsen te vermijden en pas na een barrageduel konden ze uiteindelijk in eerste klasse blijven. Dit seizoen mikken ze hoger.

Twaalfde plaats als eerste en enige doel?

Een twaalfde plaats en zo géén playdowns spelen? Dat lijkt het devies voor Kortrijk - en met hen voor nog flink wat andere ploegen. Op dit moment staat Kortrijk pas veertiende, maar de kloof met nummer tien is amper één punt.

"De voorbije weken waren niet makkelijk. Tegen KV Mechelen en Antwerp hebben weer de mentaliteit getoond die Kortrijk moet hebben. Hierop moeten we verder bouwen", aldus Dion De Neve bij Sporza.

Zo hoog mogelijk boven degradatiezone blijven

"We willen nu zoveel mogelijk punten sprokkelen en zo hoog mogelijk boven de degradatiezone blijven." Dan is er werk aan de winkel, want dit weekend wacht om te beginnen een duel op bezoek bij KRC Genk.

Coach Alexandersson liet daarover duidelijk uitschijnen dat het niet makkelijk zal worden, maar dat in voetbal alles mogelijk is. Thuis tegen Genk won Kortrijk verrassend, in de laatste vier uitwedstrijden scoorde Kortrijk wel niet.