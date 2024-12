Genk is gewaarschuwd: Freyr Alexandersson (KV Kortrijk) ziet iets positiefs ondanks bekeruitschakeling

KV Kortrijk kon in de Beker van België niet stunten tegen Royal Antwerp FC, maar ze zaten er wel vrij dichtbij. Pas na strafschoppen kon The Great Old het verschil maken. Dit weekend wacht alweer een lastig duel voor De Kerels.

Freyr Alexandersson zag ondanks de uitschakeling positieve punten bij zijn ploeg: "Ik heb Antwerp nog nooit zo weinig kansen zien creëren, dus dat was erg goed. Mijn jongens vochten 120 minuten lang voor elkaar." "Daar zijn ze de afgelopen weken sterk in geëvolueerd. Daar ben ik erg tevreden mee. Deze uitschakeling komt hard aan, maar de jongens zijn mentaal sterk genoeg om de knop zo snel mogelijk om te draaien", klinkt het in Het Nieuwsblad. Zware verplaatsing naar Genk Zaterdag is er alweer de zware verplaatsing naar leider Genk. En dus wordt het een moeilijke wedstrijd, zoveel is duidelijk. Alexandersson wil dan ook verderbouwen op de sterke punten van de voorbije matchen. Genk speelde ook 120 minuten, maar dat zal volgens de IJslander geen grote rol spelen. Hij wil het slim aanpakken met De Kerels, want hij beseft dat het tegen Genk niet makkelijk zal worden. Alles mogelijk in voetbal Temeer de Limburgers in de eigen CEGEKA-Arena bijna onklopbaar zijn en Kortrijk op verplaatsing nog niet al te veel liet zien dit seizoen. Puntengewin zou dan ook een kleine verrassing kunnen worden, maar Alexandersson gelooft erin. "In voetbal is alles mogelijk. We zullen 200% moeten zijn, maar we gaan er alles aan doen om met een resultaat terug te keren."





