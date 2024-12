Keerpunt voor Beerschot? Zware investeringen kunnen nu wel volgen

De Amerikaanse groep COH Sports heeft groen licht gekregen van de English Football League (EFL) om Sheffield United over te nemen. Die ontwikkeling kan een positief effect hebben op Beerschot, want die maken deel uit van dezelfde holding als de Engelse tweedeklasser.

Sheffield United kondigde donderdag aan dat de goedkeuring van de EFL binnen is. De Amerikaanse investeerdersgroep zou naar verluidt 120 miljoen euro betalen voor de club.

Sheffield United is momenteel de belangrijkste club in de portefeuille van United World, de holding van Prins Abdullah Bin Mosaad, die ook meerderheidsaandeelhouder is van Beerschot.

Bij afronding van de deal zou Beerschot de enige Europese club blijven binnen United World, naast kleinere teams zoals Kerala United in India en Al-Hilal United in de Verenigde Arabische Emiraten. Wat deze verandering betekent voor Beerschot is nog niet zeker, maar de verkoop van Sheffield zou een aanzienlijke kapitaalinjectie betekenen voor de holding.

Voor Beerschot, dat met een heel beperkt budget opereert in de Belgische Pro League, kan dit nieuws mogelijk een financiële boost betekenen, schrijft GvA. Het zou de club meer ruimte geven om te investeren in spelers en infrastructuur. Voorlopig blijft het afwachten hoe de verkoop de strategie van United World zal beïnvloeden.

Het bod van COH Sports is een veelvoud van wat Prins Abdullah ooit betaalde voor Sheffield United. Hij kocht de club in 2013 voor 10 miljoen pond en vergaarde de resterende aandelen in 2019 via een rechtszaak voor 5 miljoen pond.