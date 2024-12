Steven Defour rekent af met mensen die hem benijden dat zij geen profvoetballer werden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Steven Defour heeft een mooie carrière bij elkaar gespeeld. Toch is het niet alleen de glamour die veel mensen er enkel in zien.

Steven Defour blikt heel tevreden op zijn carrière terug, al moet hij wel toegeven dat hij heel wat levenslessen heeft gekregen gedurende al die jaren.

“Veel mensen denken: voetballers verdienen veel geld, die moeten alles maar kunnen verdragen. Het klopt dat het aangenaam is om veel geld te hebben, maar dat betekent niet dat wij geen moeilijke momenten meemaken”, klinkt het in HUMO.

Volgens Defour zijn er ook voor een profvoetballer heel veel struikelblokken om het perfecte leven te leiden. Dat heeft hij zelf maar al te goed ondervonden.

“Daarom heb ik het moeilijk als er wordt gezegd dat wij een 'voorbeeldfunctie' hebben. Ik ben voetballer geworden omdat ik graag voetbalde met mijn vriendjes in de wijk. Dáár draaide het om, al de rest is me overkomen.”

Veel mensen zeggen dat hij geluk heeft gehad, maar Defour vindt dat hij voor alles hard moest werken. “Sommigen zeggen aan de toog: 'Ik was net zo goed als jij, maar ik heb pech gehad.' Ik denk niet dat dat pech was.”

“Terwijl zij op hun 15de naar fuiven gingen, lag ik om halfnegen in bed. Toen ik ook eens naar een fuif wilde, zei mijn vader: 'Dan stop je onmiddellijk met voetballen.' De keuze was snel gemaakt. Ik wílde profvoetballer worden: dat was een mindset, geen geluk.”