"Weet je wat ik zei na de eerste date?" Lize Feryn open en eerlijk over relatie met Aster Nzeyimana

Lize Feryn en Aster Nzeyimana zijn al zeven jaar een koppel. De twee gaan binnenkort ook trouwen.

Lize Feryn en Aster Nzeyimana, het lijkt wel een match made in heaven. Al moet het sportanker er ook de hele familie van Lize bijnemen.

“Ik snap wel dat zussen zich moeien met elkaars liefdesleven”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “Bij mij waren ze vooral benieuwd met wie ik zou thuiskomen. Ik heb hen wel betrokken bij dat proces.”

Na de eerste date met Aster was ze helemaal verkocht. “Ze wisten dat ik met die ‘mooie jongen van sport’ over en weer aan het sturen was. En na de eerste date heb ik hen ook meteen gebeld: oh my god, ik denk dat hij the one is.”

De twee zijn na zeven jaar nog altijd samen en hebben trouwplannen. “Wij zijn gelukzakken, dat besef ik. Toch geloof ik niet dat de intense verliefdheid die je bij het begin voelt een garantie is op een duurzame relatie. Heel veel mensen zijn op zoek naar de vonk, naar die extreme aantrekking.”

Al kunnen de twee ook wel stevig ruziemaken. “Geloof me: als het botst, botst het stevig. Maar wanneer we de emoties en ons ego aan de kant zetten, zullen we altijd ons best doen om ons in te leven in de ander. Ik denk dat daarin het succes van onze relatie zit.”