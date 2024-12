🎥 Dat noemen ze 'leading by example': Vincent Kompany is nog niets verleerd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Vincent Kompany mag dan wel een topcoach zijn geworden bij een topclub. Veranderen zal hij niet doen. Zolang de botten en spieren nog mee willen, zal hij zich nog laten gelden op training. Het was bij Anderlecht ook al zo: als er een verdediger te weinig was om op training een match te spelen, sprong Kompany snel in. De verhalen die daar bij de jonge gasten van paars-wit nog over circuleren, zijn steeds hetzelfde: hij was nog niets van zijn kwaliteiten verloren. Ook bij Bayern München doet hij dat. En de clubmedia smullen ervan, want Kompany komt regelmatig met messcherpe tackles op de proppen. Zo was er gisteren alweer een filmpje waarin hij liet zien dat hij het aanvallers nog altijd moeilijk kan maken. "Vincent Kompany heeft niks verleerd", beschreef de social media creator van Bayern het. Op zijn 38ste is Kompany nog topfit voor een coach die vele uren klopt. Hij gebruikt zijn vrije tijd dan ook om zijn lichaam te onderhouden. Vincent #Kompany hat nichts verlernt! 💪😅#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/sq05HQpsDV — FC Bayern München (@FCBayern) December 6, 2024 Vincent Kompany involved in training today



🎥 @FCBayern pic.twitter.com/HTULZjPclr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2024



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur