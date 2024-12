Keert verhuurde speler nog terug bij Anderlecht? Kans is klein gezien zijn prestaties: "De club beslist"

Louis Patris wordt door Anderlecht verhuurd aan STVV en daar komt de rechtsachter weer boven water. Bij paars-wit liep het allemaal wat stroef, maar daar kijkt hij vooral naar zichzelf voor.

Bij Anderlecht kwam Patris moeilijker uit de verf. “Ik neem niemand bij paars-wit iets kwalijk", vertelt hij in HBvL. “In het begin van het seizoen kreeg ik mijn kans, maar ik haalde niet het niveau dat ik wilde. Daarna ontpopte Sardella zich tot basisspeler. Bij STVV is er minder druk dan bij Anderlecht, waar je bovenaan moet meedraaien en elke week moet presteren.”

Ondanks de mindere speeltijd bij Anderlecht, kijkt hij met trots terug op zijn tijd daar. “Ik ben fier dat ik speler van Anderlecht ben geweest. Dat had ik vroeger niet durven dromen. Ik heb geleerd dat het niet alleen de meest getalenteerde spelers zijn die doorbreken. Voetbal draait om het hoofd én de benen.”

Bij STVV laat Patris zijn kwaliteiten zien, onder meer in het winnen van duels. “Je hoeft niet groot en sterk te zijn om duels te winnen. Het gaat zelden puur om kracht. Ik wil geen kleerkast worden, want dat zou ten koste gaan van mijn snelheid.”

Over een eventuele toekomst bij STVV is Patris voorzichtig. “Misschien is het wat vroeg om dat nu al te zeggen, maar ik voel me hier zeker goed. Als STVV de optie licht, vind ik dat prima. Het is aan de club om te beslissen.”

Zijn tijd in Haspengouw lijkt voorlopig wel een succesverhaal. Met drie assists achter zijn naam is hij steeds belangrijker aan het worden bij de Truienaars. "Het loopt voorlopig goed, ja. Bij OH Leuven eindigde ik eens met zes assists, negen als je ook de uitgelokte strafschoppen meetelt. Het zou mooi zijn als ik dat aantal kan evenaren bij STVV.”