Kévin Denkey wil Cercle Brugge mooi afscheid bezorgen én prikt nog eens naar concurrentie

Kévin Denkey verlaat straks Cercle Brugge voor het Amerikaanse Cincinnati. De topschutter van vorig seizoen heeft nog één doel bij de club waar hij helemaal doorbrak.

Vorig seizoen kroonde Kévin Denkey zich tot topschutter van de Belgische competitie met 23 goals. Er werd verwacht dat hij afgelopen zomer zou vertrekken, maar de spits van Cercle Brugge geraakte niet weg.

Denkey had het even moeilijk, maar herpakte zich wel. Uiteindelijk kwam er met Cincinnati toch een club voor de Togolese spits. Hij verlaat Cercle Brugge wel op een moeilijk moment, de Vereniging staat voorlaatste en zette coach Muslic aan de deur.

"Het is natuurlijk niet aangenaam om op de voorlaatste plaats te kamperen. Ik had deze mooie club graag nog langer geholpen, maar aan de andere kant sta ik te popelen om aan mijn Amerikaans avontuur te beginnen", zegt Denkey bij HLN.

Denkey wil nog één keer topschutter worden

Voor hij Cercle Brugge verlaat, wil Denkey nog één iets bereiken bij Cercle Brugge. Hij wil tegen Union en KAA Gent nog zes op zes pakken, waardoor Cercle weer wat ademruimte krijgt. En met ook nog een persoonlijke ambitie.

"Op het veld van AA Gent moet het logo van topschutter op mijn rug prijken. Dat is mijn doel." Denkey moet dan wel hopen dat Dolberg en Bertaccini dit weekend niet scoren. "Was ik gebleven tot eind dit seizoen, dan was niemand in de buurt gekomen", besloot Denkey nog.