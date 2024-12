Maxim De Cuyper is Tedesco dankbaar voor iets helemaal anders dan zijn selectie: "Een godsgeschenk!"

Maxim De Cuyper heeft al een drukke agenda gehad in 2024. Naast competitie, beker en Champions League is hij ook international geworden. De wedstrijden hebben elkaar in recordtempo opgevolgd en dat voelde hij ook.

Vier vrije dagen in zes weken tijd... Da's zelfs voor een profvoetballer die zijn werk graag doet heel weinig. "Ik zag het, mijn meter houdt alles bij", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het is mijn eerste echt drukke seizoen, met Champions League en de Rode Duivels. Ik voel dat het mentaal niet evident is. De vorige interlandperiode deed daarom veel deugd.”

De Cuyper sukkelde met de achillespees en bondscoach Domenico Tedesco hield daar rekening mee. “Een godsgeschenk van Tedesco. Daar ben ik dankbaar voor. Ik kwam aan in Tubeke op maandag en kaartte meteen aan dat ik al even last had", doet hij het verhaal.

"Ik sprak toen met Tedesco. Hij stelde vier dagen rust voor en vanaf vrijdag weer trainen zodat ik kon spelen tegen Israël. Een dag later kwam hij opnieuw bij mij. Hij had groen licht van de dokter dat ik op donderdag tegen Italië zou kunnen spelen zonder het erger te maken en dan was ik daarna vier dagen écht vrij."

Voor De Cuyper was het een openbaring. "Hemels. Dat was alweer van de zomer geleden. Toen ik daarna de training hervatte dacht ik even ‘fuck, ik zou nog vier dagen vrij willen’. Ontspannen met de bende van Westerlo en mijn vriendin was leuk en het gaat ook echt weer wat beter met die achillespees.”