'Gent en Anderlecht klaar voor verrassende transferclash'

Zowel KAA Gent als RSC Anderlecht hebben hun oog laten vallen op Miliano Jonathans van Vitesse Arnhem. Ook diverse Nederlandse topteams azen op het toptalent van de Nederlandse club.

Het Nederlandse toptalent Miliano Jonathans zou ook naar onder meer Twente en Utrecht kunnen, maar ook RSC Anderlecht en KAA Gent kloppen volgens Nederlandse bronnen aan.

Gent en Anderlecht in de strijd

Dat nieuws is inmiddels ook door Het Nieuwsblad bevestigd. En dus mag een transfer zeker niet worden uitgesloten, zo blijkt. En er zijn wel een paar redenen om aan te nemen dat er een transfer kan komen.

Vitesse Arnhem beschikt niet meteeen over de beste financiële papieren en Jonathans heeft een contract dat afloopt in juni 2025. Op die manier zou hij komende zomer transfervrij kunnen vertrekken.

Overstap deze winter?

Als de Nederlanders nog wat willen recupereren voor hem, dan moeten ze de winger als het even kan nog deze winter gaan verkopen. Jonathans zelf lijkt een overstap deze winter ook zeker niet uit te sluiten.

Dit seizoen is hij al goed voor 9 goals en 4 assists in 16 wedstrijden. Bij Anderlecht en Gent zien ze in de 20-jarige aanvaller een potentiële versterking en dus zou er de komende weken wel eens wat kunnen gaan gebeuren.