Is er haast bij, Club Brugge? Maxim De Cuyper is enorm op zijn hoede voor transfer

De kans dat Maxim De Cuyper aan zijn laatste maanden bij Club Brugge bezig is, is bijzonder groot. Na elke match wordt de kans op een transfer groter.

Maxim De Cuyper genoot tijdens de vorige zomermercato al de nodige interesse. Zo was er onder andere Galatasaray dat hem wou binnenhalen.

Voor De Cuyper is het zeker geen gemiste kans, hij is ervan overtuigd dat tijdens de volgende twee transferperioden opnieuw de nodige aanbiedingen komen. Hij mikt vooral op volgende zomer.

“Na de Champions League en de Rode Duivels zullen er wel andere ploegen komen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. En dat zouden wel eens grote ploegen dan Galatasaray kunnen zijn.

Al is De Cuyper ook enorm op zijn hoede, zeker na het vertrek van iemand anders bij Club Brugge. “Ik moet denken aan Charles De Ketelaere. Hij ging naar AC Milan, een topclub. Naar mijn gevoel was dat voor hem gewoon de juiste keuze.”

“Ik zou in zijn plek waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan. En toch lukte het niet, terwijl hij het nu wel bewijst bij Atalanta. Het is niet te voorspellen, we zien wel. Nogmaals: ik hoéf echt niet rap weg, hoor”, vertelt hij er in ieder geval nog bij.