Anders stonden ze nu naast Antwerp: Standard kampt met een zeer lastig probleem dat Ivan Leko maar best zo snel mogelijk oplost

Standard heeft afgelopen weekend opnieuw de overwinning zijn handen laten glippen in de laatste minuten tegen OHL. Vier punten en misschien een kwalificatie voor de beker die verloren zijn gegaan in de slotfase: de Rouches moeten dit oplossen.

Ivan Leko en waarschijnlijk alle Standard-supporters waren ontmoedigd nadat Standard opnieuw twee punten had verloren in blessuretijd tegen OHL. Er zal nog discussie zijn over het doelpunt van Leuven: wel of geen fout op Ibe Hautekiet? De mening van Jonathan Lardot op maandag in de traditionele "Under Review" zal met ongeduld worden afgewacht in Luik.

Maar de feiten liegen er niet om: de verdediging van Hautekiet was zwak, nogal naïef van Standard, dat vooral deze situatie nooit had mogen laten gebeuren. Standard had op dit punt van de wedstrijd veel ruimer moeten leiden, en dit doelpunt had een detail moeten zijn.

Deze keer kunnen de veranderingen van Leko niet echt in twijfel worden getrokken - de Kroatische coach klaagde openlijk, nogal onhandig, dat zijn bank niets toevoegde en dat hij zijn wissels zo laat mogelijk deed.

© photonews

De stress... en te weinig doelpunten

Nee, dit nogal jonge Standard lijkt moeite te hebben om zijn zenuwen onder controle te houden aan het einde van de wedstrijd. Voor een verdediging die aan het begin van het seizoen zo werd geprezen om zijn vermogen om waterdicht te blijven, zal het nu noodzakelijk zijn om deze paniekmomenten aan het einde van de wedstrijd aan te pakken. Als we de laatste momenten van de wedstrijden tegen Charleroi en Leuven weglaten, is de berekening eenvoudig: + 4 punten, en een gedeelde 4e plaats met Antwerp.

Een positie die absoluut onverwacht is gezien de situatie van de club aan het begin van het seizoen. En zelfs met het verspillen van 4 punten, staat Standard slechts één punt achter de top 6. Een overwinning volgende zaterdag tegen de rode lantaarndrager en de club heeft echt kansen om in de top 6 te komen.

Standard is slechts een steenworp verwijderd van de top 6 ondanks een doelsaldo van -8. Een paar doelpunten aan de andere kant en de eindes van de wedstrijden zouden minder stressvol zijn. Dan zouden de Rouches een zeer, zeer geloofwaardige kandidaat zijn voor de top 6... en dat is al een prestatie.