Cole Palmer verbaast de wereld met erg bizarre uitspraak over titelkansen Chelsea

Cole Palmer was ook dit weekend opnieuw een uitblinker voor Chelsea. Hij scoorde twee keer vanop de stip, maar was ook de rest van de wedstrijd omnipresent. Het team blijft zo ook bovenaan meedraaien in de Premier League.

Manchester United en Tottenham Hotspur staan al op elf punten van Chelsea, terwijl ook Arsenal en Manchester City dit weekend punten lieten liggen in de Premier League.

Chelsea op vier punten van Liverpool

En zo lijkt Chelsea misschien wel de grootste uitdager te kunnen gaan worden van Liverpool in de stand. Op dit moment staan ze op vier punten, al heeft de leider in de stand wel nog een wedstrijd tegoed.

Cole Palmer zal in die eventuele titelstrijd sowieso een cruciale rol moeten spelen. Hij was ook tegen Tottenham opnieuw heel erg hard op dreef: "Ik bleef er altijd in geloven, ook na de 2-0 achterstand."

Chelsea geen titelkandidaat volgens Palmer

"We wisten dat we nog kansen gingen afdwingen en dat hebben we gedaan. Omdat we een goede ploeg zijn? Dat zou je kunnen zeggen", aldus Palmer in gesprek met PlaySports na de 3-4 zege.

Toch wil hij niet gezegd hebben dat Chelsea dit jaar voor de titel zal spelen: "Nee, we zijn geen titelkandidaten. Echt niet. Dat we op vier punten staan? Neen, we zijn echt geen titelkandidaat."