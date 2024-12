Felice Mazzu (STVV) voelt zich gezocht en is duidelijk over de arbitrage de laatste weken

STVV verloor met 2-0 bij KAA Gent. Achteraf hadden de coaches elk hun visie op de wedstrijd, waarbij ook de beslissingen van de scheidsrechter flink onder de loep werden genomen. Félice Mazzu is niet te spreken over hoe zijn team de laatste weken behandeld wordt.

“Op de bank bij STVV riepen ze bij het lichtste contact van Jordan om een tweede gele kaart, ze waren hem aan het zoeken", gaf Wouter Vrancken op zijn persconferentie achteraf een aanzet naar wat hij allemaal zag.

STVV gezocht?

Felice Mazzu vond dat echter helemaal niet. Integendeel zelfs: voor de oefenmeester van STVV was het niet de eerste keer de laatste weken dat hij zijn team achteruitgestoken zag worden door de arbitrage.

"De ref gaf voordeel toen Torunarigha een duidelijke zware fout maakte op Ferrari. Toen de fase voorbij was, vergat hij hem zijn tweede geel te geven. Daarmee is alles gezegd", aldus Mazzu die ook zag dat Vrancken daarna Torunarigha meteen wisselde.

Schorsing voor Bertaccini

Ook de kaart (en daardoor schorsing) voor Bertaccini zat Mazzu hoog: "De arbitrage is de laatste weken niet correct tegenover ons."

De kern van STVV is volgens hem niet zo groot als die van Anderlecht, de volgende tegenstander. Toch weet Mazzu wel een oplossing te vinden, al is het altijd jammer als de topschutter er niet bij is bij een belangrijke match.