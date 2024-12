'Liverpool en PSG staan in de rij, maar deze twee topclubs willen méér betalen om Ordonez deze winter al weg te plukken bij Club Brugge'

Joel Ordonez is gegeerd wild. Enkele Europese topclubs volgen de prestaties van de 20-jarige verdediger op de voet. Club Brugge hoopt dat hij het seizoen zal uitdoen in België. Al is dat al lang niet meer zeker.

Newcastle United, Aston Villa, Chelsea FC, Liverpool FC, PSG, Borussia Dortmund,... Het zijn stuk voor stuk de namen van topclubs die niet onder stoelen of banken steken dat ze interesse hebben in Joel Ordonez. En dat is niet verrassend. De 20-jarige Ecuadoriaan doet het uitstekend in het hart van de blauw-zwarte defensie. Vooral in de Champions League vielen zijn puike prestaties op. Dat hebben voorgenoemde teams eveneens opgemerkt. © photonews Club Brugge betaalde in 2022 net geen vier miljoen euro aan Indepiendente del Valle voor Ordonez. Ondertussen wordt gesproken over een transfersom rond dertig miljoen euro. En toch hoopt blauw-zwart niet meteen te cashen. Of beter gezegd: Ordonez niet meteen te verliezen. De Belgische landskampioen wil Ordonez tot het einde van het seizoen houden. Al wordt ook dat al geen sinecure. Volgens de Engelse media zijn Aston Villa en Newcastle hun openingsbod aan het voorbereiden. Wanneer vertrekt Joel Ordonez bij Club Brugge? Beide teams willen zich deze winter al verterken met Ordonez. En beide teams zijn dus bereid om een extraatje te betalen om de viervoudig Ecuadoriaans international volgende maand al naar de Premier League te halen. De blauw-zwarte penningmeester ziet het héél graag gebeuren. Nicky Hayen is wellicht minder enthousiast...