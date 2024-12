Cercle Brugge schittert in Slovenië en doet zeer goede zaak in Conference League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge heeft donderdag met 1-4 gewonnen van Olimpija Ljubljana. Na vier minuten spelen stond het al 1-1, maar de spanning nam al snel af.

Cercle Brugge nam het donderdagavond in de Conference League op tegen Olimpija Ljubljana. In Slovenië ging het al meteen heel snel.

Na 2 minuten spelen kon Olaigbe Cercle Brugge al op voorsprong zetten. Minda gaf mooi laag voor, waarna de Jonge Duivel de voorsprong op het bord kon zetten. Maar lang kon de Vereniging niet genieten...

Na vier minuten spelen kon Blanco de bordjes alweer gelijkhangen. Net zoals bij Union in het Koning Boudewijnstadion viel hier de slechte staat van het veld ook enorm op. Maar dat weerhield de Vereniging er niet van om te blijven pushen voor een nieuwe voorsprong.

In minuut 24 vond Felipe Augusto die ook. Nadat Utkus van dichtbij tot bij hem werkte, kon Augusto met een piekfijn hakje de bal in doel werken. Na de pauze meteen al een extra boost voor Cercle, want Thalisson pakte rood nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan Olaigbe.

Toch was het opvallend dat na de rode kaart, weinig goed spel volgde. Beide ploegen leken het moeilijk te hebben, tot de ingevallen Kevin Denkey de 1-3 tegen de touwen knalde. Later stelde Olaigbe de overwinning helemaal veilig door er op heerlijke wijze 1-4 van te maken.

Door deze nieuwe overwinning komt Cercle Brugge met 10 punten te staan in de Conference League. Daarmee doet de Vereniging een zeer goede zaak. KAA Gent speelt later op de avond nog.