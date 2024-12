Domper voor Antwerp: sterkhouder tot na Nieuwjaar aan de kant

Slecht nieuws voor Antwerp. Mahamadou Doumbia, die wanneer hij fit was altijd in de basis heeft gestaan dit seizoen, zal dit jaar niet meer in actie komen.

Antwerp heeft het de laatste tijd toch moeilijk. The Great Old begon beter dan verwacht aan het nieuwe seizoen, maar zakte de laatste weken terug naar de vierde plaats in het klassement.

Zeker niet verkeerd, maar tegen Dender, Union en Charleroi werd er wel slechts 1 op 9 behaald. Daar komt dan nog eens bij dat ze sterkhouder Doumbia nog een tijdje moeten missen.

Donderdag vertelde coach Jonas De Roeck op zijn persmoment dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komt dit jaar.

"Hij revalideert nog apart en trainde nog niet op het veld. Hem recupereren vóór 2025 wordt moeilijk", zei De Roeck volgens Het Nieuwsblad.

Risico's nemen is niet nodig, dus we verwachten hem na Nieuwjaar terug. Doumbia is al sinds eind oktober out met een blessure aan de rug.