Racing Genk is gewaarschuwd: Club Brugge heeft extra wapen(s) voor topper van zondag

Club Brugge boekte dinsdag een belangrijke zege Sporting. Zondag komt competitieleider Racing Genk echter al bezoek, maar blauw-zwart heeft vertrouwen getankt in de Champions League.

De zege tegen Sporting kostte letterlijk Club Brugge bloed, zweet en tranen. Christos Tzolis en Brandon Mechele gooiden lijf en leden in de strijd, Mechele liep zelfs een neusbreuk op en is onzeker voor zondag.

Dan ontvangt landskampioen Club Brugge competitieleider Racing Genk, de twee ploegen die de meeste indruk hebben gemaakt dit seizoen in de Belgische competitie. Blauw-zwart is alvast klaar om Racing Genk te ontvangen.

Brede kern van Club Brugge

Niet alleen de basiself van Club overtuigde, de invallers maakten het verschil tegen Sporting. Nilsson en Nielsen waren betrokken bij de winning goal. "Het is nogmaals het bewijs hoe ruim en goed onze kern is", zei Joaquin Seys achteraf.

"Op volle sterkte hebben we bewezen dat we tot veel in staat zijn", zei de verdediger nog. Vooral de terugkeer van Nilsson uit blessure is belangrijk, want Jutgla kon de voorbije weken niet echt overtuigen.

Ook Casper Nielsen zit vol zelfvertrouwen. "We hebben de beste ploeg in België." Of dat zo zal zijn, zal zondagnamiddag duidelijk worden na Club Brugge-Racing Genk.