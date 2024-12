Rembert Vromant krijgt enorm veel kritiek te verwerken bij Cercle Brugge: "Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gaat dit seizoen een pak minder goed met Cercle Brugge. De supporters schuiven de schuld daarvoor vooral in de schoenen van technisch directeur Rembert Vromant. Die reageerde nu ook op alle kritiek.

Miron Muslic werd anderhalve week geleden ontslagen bij Cercle Brugge. Het leek eerder al minder goed te gaan tussen Muslic en Vromant.

Dat werd duidelijk na de Europese wedstrijd tegen Vikingur, waarbij Muslic geen beroep kon doen op heel wat sterkhouders. Niet zijn keuze om hen thuis te laten, liet hij verstaan.

Vromant werd door de fans op de korrel genomen terwijl er ook heel wat kritiek kwam op zijn transferbeleid. "Vromant buiten", klonk het bij de fans in de bekerwedstrijd tegen STVV.

"Natuurlijk doet mij dat iets, ik ben ook maar een mens van vlees en bloed", vertelde Vromant bij Het Nieuwsblad. "En ik begrijp onze supporters, want ik had zelf ook gehoopt dat het beter zou gaan. Maar ik doe deze job niet voor de publieke erkenning of voor applaus."

Hij ziet het wel goed komen bij Cercle. "Door de voorronde van de Europa League tegen Kilmarnock, begon het seizoen al extreem vroeg en dat bleek wennen en bracht vooral een zoektocht naar evenwicht teweeg. Drie matchen per week en al dat reizen was nieuw voor ons, maar dat gaat alsmaar vlotter en ik heb altijd gezegd dat dit zeker voor een jonge ploeg tijd zou vergen."