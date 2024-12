Belfius onthuld als koper van het peperdure penthouse van Paul Gheysens: wat zijn de achterliggende redenen?

Paul Gheysens zat de voorbije maanden en jaren af en toe met cashflowproblemen, waardoor ook Royal Antwerp FC bij momenten niet al te wild kon gaan doen op de transfermarkt. De zakenman had ondertussen een aantal schuldeisers.

Het luxepenthouse van Paul Gheysens, eigenaar van vastgoedbedrijf Ghelamco en voorzitter van voetbalclub Antwerp, werd vorige maand verkocht voor een absoluut recordbedrag.

Over hoeveel geld het precies ging? Dat kon niemand met zekerheid zeggen, maar er werd wel luidop gefluisterd dat het in ieder geval meer dan twintig miljoen euro zou zijn. Dat is een absoluut topbedrag en zo is het penthouse een van de duurste woningen in ons land.

Belfius als koper

Nu is er meer nieuws naar buiten gekomen. Volgens De Tijd is het staatsbank Belfius dat het penthouse heeft aangekocht. De precieze reden daarvoor is nog niet geweten.

Belfius is wel een van de schuldeisers van Gheysens. Volgens de krant zou de verkoop dan ook kaderen binnen 'kredietonderhandelingen'. Belfius heeft nog geen plannen met het pand naar buiten weten te brengen.

De komende dagen en weken zal mogelijk meer nieuws naar buiten komen over het penthouse in Knokke-Heist. Wat de gevolgen zijn voor de eventuele wintermercato van Royal Antwerp FC zal da komende weken ook nog moeten blijken.