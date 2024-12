"Het zou een genot zijn als ik scoor": Louis Patris staat straks weer oog in oog met Anderlecht

STVV-speler Louis Patris zal deze zondag oog in oog komen te staan met zijn ex-club, Anderlecht. Een bijzondere wedstrijd voor de 23-jarige speler... die wel zal juichen als hij zou scoren.

De uitgeleende Anderlecht-speler zal zijn oude kleuren deze zondag terugzien. Sint-Truiden zal het op de 18e speeldag van de Pro League opnemen tegen paars-wit.

"Wat ik heb ontdekt of herontdekt in mijn nieuwe club? Het plezier om weer te spelen", wijst de rechtsback aan volgens Le Soir. "Het was moeilijk bij Anderlecht, om niet aan het project te kunnen deelnemen, er niet echt te zijn, en te beseffen dat je machteloos bent tegenover de situatie. Hier heb ik die opwinding teruggevonden om de wedstrijddag te benaderen met het idee dat ik iets kan veranderen, met een beslissende defensieve of aanvallende actie."

"Uiteindelijk, als we mijn seizoen bij Anderlecht analyseren, kunnen we zeggen dat het misschien niet de juiste keuze was, maar ik heb geen spijt. En ik heb nooit gedacht dat ik niet naar Sporting had moeten gaan. Tot nu toe ben ik tevreden met alle keuzes die ik heb gemaakt", legt hij uit.

"Ik weet dat ik een paar wedstrijden nodig heb om in vorm te komen. We hebben hier bij Sint-Truiden goed gezien dat mijn eerste twee of drie wedstrijden, laten we zeggen, gemiddeld waren. Ik was in ieder geval minder goed dan ik kon zijn. Daarna ging het steeds beter. Bij Anderlecht had ik niet die tijd om me beter aan te passen."

"Of ik zou vieren als ik scoor tegen Anderlecht? Ik zeg eerlijk, dat zou een genot zijn, maar hetzelfde als wanneer het tegen Dender, Cercle of Standard zou zijn", benadrukt hij. "Of ik nu uitgeleend ben verandert niets aan de zaak. Ik zal het dus vieren zoals gewoonlijk, maar zonder ooit de Brusselse supporters of wie dan ook te jennen. Ik hoop trouwens dat Sporting een mooi seizoen zal hebben, maar zondag zal mijn enige doel zijn om te winnen met Sint-Truiden, het team waarvan ik vandaag het shirt verdedig."