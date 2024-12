Rik De Mil komt met verbazingwekkende uitspraak: "Doet denken aan Vincent Mannaert"

Rik De Mil won met Charleroi afgelopen weekend met kletterende cijfers. En dus mocht hij het afgelopen maandag komen uitleggen in Extra Time. En hij had wel wat interessante woorden over Mehdi Bayat te vertellen.

Mehdi Bayat wordt door een aantal supporters van de harde kern van Charleroi vaak op de korrel genomen en zijn band met zijn broer annex voetbalmakelaar Mogi Bayat levert hem ook af en toe veel kritiek op.

Mooie woorden voor Bayat

Toch is Bayat een voetbalkenner en volgens coach Rik De Mil een interessante figuur om mee samen te werken. Dat was de slotsom van wat de oefenmeester in Extra Time te vertellen had over zijn 'baas' bij Charleroi.

Na episodes bij Club Brugge en Westerlo is De Mil nu actief bij de Zebra's: "De rol van coach is bijna overal een beetje hetzelfde, al zijn er binnen elke club andere culturen en andere waarden. Van Club Brugge naar Charleroi is een groot verschil."

Ander beeld gekregen van Charleroi

"Ik heb een ander beeld gekregen van hoe het is om te werken hier. Je kent Charleroi wel, maar er zijn altijd vraagtekens over hoe het is om hier te werken. Het heeft me verrijkt en een andere kijk gegeven."

"Ik heb een directe en open, vertrouwelijke band met Mehdi Bayat. Hij is er iedere dag, dus het is makkelijker werken als in Westerlo. Hij ziet hoe ik werk en we praten heel vaak. Ik heb bij hem vaak het gevoel dat ik een beetje met dezelfde persoon aan het spreken ben als Vincent Mannaert. Het zijn mensen die voetbal kennen en ervaring genoeg hebben."