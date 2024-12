Hein Vanhaezebrouck is allerminst fan van Club Brugge-speler: "Geen nonchalance, het is desinteresse"

Analist Hein Vanhaezebrouck spaart Andreas Skov Olsen van Club Brugge niet. Hoewel de Deense winger dit seizoen al zes keer scoorde, vindt hij het rendement veel te laag.

“Zoals hij zijn momenten kiest, dat is nog erger dan Onyedika", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "Bij Skov Olsen ligt het niet eens aan nonchalance, maar wel aan desinteresse in zijn job."

De vergelijking met Genk-talent Jarne Steuckers maakt de kritiek op Skov Olsen nog scherper. "Steuckers is niet altijd top, maar hij biedt meer mogelijkheden. Verdedigend is hij niet de sterkste, maar Skov Olsen is vooral met zichzelf bezig", stelt Vanhaezebrouck.

De analist benadrukt dat Steuckers beter aansluit bij het teamspel. Vanhaezebrouck is bovendien kritisch over de stijl van Steuckers. Hoewel hij hem kiest boven Skov Olsen, noemt hij hem “een mooie voetballer”. Voor de analist is dat echter geen compliment: “Leuk en schoon, dat is het slechtste wat je kan zeggen over een voetballer. Dat is voor 's avonds op café", grapt hij.

De voorkeur voor Steuckers heeft volgens Vanhaezebrouck vooral te maken met zijn bijdrage aan het team. “Met Steuckers is het voor een speler als El Ouahdi makkelijker om te overlappen en voorzetten te brengen. Dat soort samenwerking zie ik bij Skov Olsen niet.”

Toch wel harde uitspraken van de voormalige Gent-coach, maar het typeert hem wel. Hij had als trainer ook al liever jongens die hun truitje nat maakten in plaats van artiesten.