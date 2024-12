🎥 Was het wel een fout? Rode kaart van Zanka zorgt voor heel wat discussie

Mathias Zanka Jorgensen heeft opnieuw een moeilijke avond beleefd met Anderlecht tegen STVV. Maar deze keer was het niet helemaal zijn schuld...

Laten we beginnen met een vaststelling: nee, Zanka heeft geen goede wedstrijd gespeeld. De Deen stond vaak verkeerd opgesteld of was te laat bij de vele aanvallen van Sint-Truiden, en miste een aantal ingrepen. In de 67e minuut liep het echter helemaal mis.

Op dat moment leidt RSC Anderlecht al met 0-2, en men denkt dat het moeilijk zal worden voor Sint-Truiden om terug te komen. Maar bij een versnelling van Ferrari, gaat Zanka ervoor, als laatste man. Zijn tegenstander gaat neer en scheidsrechter Lothar D'Hondt trekt rood.

Als we de beelden hier terugzien, lijkt het erop dat hij de bal duidelijk raakt, voordat Ferrari neergaat. Zeer discutabel dus, volgens sommigen zelfs geen fout.

? | Zanka moet vroegtijdig douchen na deze fout op Andrés Ferrari. ? #STVAND pic.twitter.com/Fsmdn7Kqdf — DAZN België (@DAZN_BENL) 15 december 2024

Maar de VAR in Tubeke lijkt het daar niet mee eens te zijn. Na enkele minuten, terwijl de Deense verdediger aan de zijlijn naast de vierde official stond, werd de uitsluiting bevestigd door de VAR en dus geen clear error volgens hen. Zanka riskeert nu geschorst te worden voor de zeer belangrijke verplaatsing naar Genk...