Courtois ziet het met leden ogen aan: Real Madrid overtuigt opnieuw niet, en dit keer ligt het niet aan Mbappé

Real Madrid heeft zaterdagavond kostbare punten laten liggen tegen stadsgenoot Rayo Vallecano. In een spectaculaire wedstrijd eindigde het duel op 3-3.

Al na vier minuten kopte Unai López Rayo Vallecano op voorsprong, en na 36 minuten verdubbelde Abdul Mumin de score. Thibaut Courtois was kansloos bij beide treffers.

Federico Valverde bracht Real vlak voor de rust op 2-1. Enkele minuten later zorgde Jude Bellingham voor de gelijkmaker.

Vlak na de rust bracht Rodrygo Real op voorsprong, maar Rayo Vallecano gaf zich niet zomaar gewonnen. In minuut 64 zorgde Isi Palazón dan ook voor de 3-3 eindstand.

De Koninklijke speelde een onrustige wedstrijd, waarin Mbappé in de selectie ontbrak wegens een spierblessure in de linkerdij. De teleurstelling was groot, want met een zege had Real de koppositie in La Liga kunnen veroveren.

Het puntenverlies zorgt ervoor dat Real Madrid met 37 punten op de tweede plaats blijft, één punt achter Barcelona. Barça kan zondag tegen Leganés de kloof uitbreiden naar vier punten, terwijl stadsrivaal Atlético Madrid, bij winst tegen Getafe naar de tweede plaats kan springen.