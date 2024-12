Ex-Anderlecht-speler, flop in Engeland en nu op weg naar topclub? Hij staat op de radar bij deze club

Burnley had de markt van de Jupiler Pro League verkend onder impuls van Vincent Kompany, maar heeft niet enkel successen gekend uit onze contreien. Eén van deze tegenvallers, Hannes Delcroix, zou een uitweg kunnen vinden.

Hannes Delcroix (25 jaar) past helemaal niet meer in de plannen van Burnley. Nu ze in de Championship spelen, is de voormalige speler van RSC Anderlecht dit seizoen nog geen enkele keer op het veld verschenen, als gevolg van een liesblessure sinds vorig april.

Maar zelfs als hij binnenkort weer het veld zou kunnen betreden, is Delcroix niet echt meer een prioriteit bij Burnley, en er zou een oplossing kunnen worden gevonden tijdens de winterse transferperiode. De Belg heeft nog steeds een goede marktwaarde (4 miljoen euro) op de transfermarkt, ook al heeft hij slechts 15 wedstrijden gespeeld sinds zijn komst.

Volgens onze informatie heeft Lille OSC, dat een centrale verdediger wil overdragen tijdens de januari transfermarkt, Hannes Delcroix op zijn (lange) lijst van potentiële doelwitten geplaatst. Er wordt niet gesproken over een prioriteit, maar eerder over een van de vele opties.

Delcroix tekende in augustus 2023 bij Burnley, toen de club zojuist was gepromoveerd naar de Premier League. Een prestigieuze transfer die Anderlecht 3 miljoen euro opleverde, terwijl de verdediger het moeilijk had om zich echt te manifesteren in de Pro League.

Hannes Delcroix staat nog onder contract bij Burnley tot 2026. Het is niet bekend of de Clarets hem tot het einde van het seizoen willen uitlenen of hem permanent willen laten vertrekken al vanaf deze winterse transfermarkt.