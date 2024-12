Patro Eisden-coach Stijn Stijnen reageert scherp tijdens zitting over kleedkamerzaak: "Zo liegen met een uitgestreken gezicht"

Charleroi werd een tijdje geleden uitgeschakeld door Patro Eisden Maasmechelen in de Croky Cup. Coach Rik De Mil was toen niet te spreken over de omstandigheden waarin hij door Patro werd ontvangen. Nu heeft coach Stijn Stijnen zich verdedigd bij het Disciplinaire Comité voor het Profvoetbal.

Eind oktober speelde Patro Eisden tegen Charleroi in de Croky Cup. De wedstrijd eindigde in een 4-1 overwinning voor de Limburgers, maar na afloop ging het toch vooral over de omstandigheden waarin Charleroi zou zijn ontvangen geweest.

Coach Rik De Mil zei dat de verwarming op 30 graden stond en dat de toiletten even werden afgesloten. De match delegate nam dit op in zijn verslag en volgens hem zei Stijn Stijnen dat dit was om de tegenstander te destabiliseren.

Nadien vorderde het bondsparket een boete van 5.000 euro voor Patro, en 2.500 euro voor Stijnen. Nu hebben ze zich op dinsdag kunnen verdedigen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.

Stijn Hutsebaut was match delegate van dienst op de bewuste avond en diende zijn verslag te laat in. Hij herhaalde nog eens wat er gebeurd zou zijn, waarop Stijnen meteen reageerde. "Zo liegen met een uitgestreken gezicht", zei Stijnen volgens Sporza. "Sorry, als ik zoiets choquerend hoor, moet ik wel reageren."

"Of de chauffage-kwestie waar is? Krijgen jullie het er zelf niet warm van om die vraag steeds te stellen? Wij hebben de feiten vandaag juist weergegeven", besloot de Patro-coach. Een uitspraak zou zo snel mogelijk moeten volgen.