Benito Raman komt met hilarische anekdote op de proppen over hoe hij een superfan heeft weten te verschalken in zijn periode in Duitsland

Benito Raman heeft in zijn carrière al enkele clubs versleten. Eén gemeenschappelijke factor: de aanvaller werd bij iedere club op handen gedragen. Al was ook soms te veel van het goede.

KAA Gent, Beerschot VA, KV Kortrijk, STVV, Standard, Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04, RSC Anderlecht, Samsunspor en momenteel KV Mechelen. Benito Raman heeft er al een mooi parcours opzitten.

Het moet gezegd: de 30-jarige aanvaller is bij bovenstaande clubs ook vandaag een graag geziene gast. Voor de fans van de clubs was hij als speler ook steevast één van de publiekslievelingen.

© photonews

Al kan een fan er ook over gaan. Raman maakte het ooit mee in zijn periode in de Duitsland.

"Bij Düsseldorf had ik een absolute superfan", aldus Raman in Het Belang van Limburg. "Het was een superjong meisje. Ze stond soms uren op me te wachten. Met cadeautjes en alles."

Verstopt in kofferbak

"Al ging het er soms een beetje over", lacht de aanvaller. "Steeds weer die handtekening, diezelfde foto, alles filmen,... Op een dag ben ik in de kofferbak van een ploegmaat naar buiten gereden om eraan te ontsnappen." (lacht)