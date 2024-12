Benito Raman moet er allemaal niet van weten: "Blij dat ik richting herfst van carrière ga"

Benito Raman is geen onbesproken blad in het voetbal. Die reputatie zal hij tot het einde van zijn carrière met zich meedragen.

De tijd dat Benito Raman als een onnozelaar beschouwd werd door clubleiders is zo goed als voorbij. “Het is fel geminderd”, geeft Raman toe in een interview met Het Nieuwsblad. “Dat heeft veel te maken met wat ik bij Düsseldorf en Schalke gepresteerd heb. Daar heb ik – denk ik — toch wat mensen mee verbaasd.”

Sociale media hebben hem in het verleden geen dienst bewezen. “Och ja, die keer misschien dat ze mij na een rode kaart bij Anderlecht in de Carré gezien hadden, waar ik vrij anoniem in een hoek stond. Eenmalig en heel kort maar genoeg om de sociale media onder stoom te zetten.”

Toch moet Raman ook toegeven dat het zelfs bij de laatste contractonderhandelingen een rol speelde. Buiten KV Mechelen waren er nog andere ploegen geïnteresseerd.

“Bij een van die opties gaf een van de dirigenten plots aan niet meer geïnteresseerd te zijn op basis van de geruchten die hij gehoord had. Weet je, tegen de perceptie kan je toch niet vechten. Ik ben wie ik ben. Reken mij maar af op wat ik op het veld laat zien. De rest is niet belangrijk.”

Het voetbal is in al die jaren stevig veranderd, zo merkt Raman ook op. “Ik ben in zekere zin blij dat ik nu richting de herfst van mijn carrière ga. De focus op alles rondom het voetbal is zo gigantisch, ik vind het allemaal wat overdreven.”