Eerste contacten werden al gelegd voor Alexandersson ontslagen was: Yves Vanderhaeghe heeft duidelijke mening over het werk van zijn voorganger

Freyr Alexandersson werd dinsdagavond ontslagen bij KV Kortrijk, en woensdagvoormiddag werd Yves Vanderhaeghe al voorgesteld als nieuwe coach. Hij heeft mooie woorden voor zijn voorganger.

Lang heeft KV Kortrijk niet gewacht met het voorstellen van een nieuwe coach. Alexandersson werd dinsdagavond bedankt voor bewezen diensten.

Dinsdagvoormiddag stelde de club Yves Vanderhaeghe al voor als nieuwe coach, terwijl hij ook meteen de training kon leiden. Het eerste contact was al wel gelegd voor Alexandersson werd ontslagen.

"Maandagavond", geeft Vanderhaeghe toe bij Het Nieuwsblad. "En dinsdag zaten we al samen en was het bijna rond. Het is dus allemaal erg snel gegaan. Maar dat moest misschien wel ook in de huidige situatie van de club."

Alexandersson heeft heel goed werk geleverd afgelopen seizoen, toen hij de club kon redden van de degradatie. Dit seizoen vonden de fans en het bestuur het wel niet goed genoeg meer. Vanderhaeghe heeft nog mooi woorden voor de IJslander.

"Het is allemaal heel snel gegaan en ik wil ook mijn respect uitspreken voor wat Freyr Alexandersson hier vorig seizoen heeft gepresteerd. Maar als coach weet je dat het moeilijk is om het seizoen daarna te bevestigen. Maar ik heb alleen maar respect voor zijn werk hier", klinkt het nog.